Filtran supuesto video de Justin Bieber besando a su pastor

Desde que Justin Bieber anunció la cancelación de sus últimos conciertos del “Purpose Tour” para acercase más a la iglesia, su relación con el pastor Rich Wilkerson está bajo la lupa.

Aunque el cantante ha expresado el afecto que le tiene al religioso en sus redes sociales, ahora se viralizó un video donde supuestamente se les ve de una forma muy cariñosa.

Los usuarios se escandalizaron ante el clip donde Bieber y su pastor se besan en la boca.

Al parecer, el cantante y el religioso se encuentran en una piscina rodeados de más personas. Cuando el canadiense se acerca al otro hombre en cuestión y sus bocas quedan muy cerca.

El video de corta duración y baja calidad asegura que el joven que aparece es Justin Bieber ya que su complexión y tatuajes son muy similares. Sin embargo, la imagen no es clara y no se puede asegurar que se trate de ellos.

En los últimos meses, el pastor Wilkerson ha sido muy cercano al canadiense. Incluso, se ha rumorado que fue él quien obligó al cantante a cancelar su gira para acercarse más a la religión.

Aunque Justin Bieber se alejó de los escenarios, recientemente lanzó un nuevo sencillo, “Friends”.

Y a decir de los fanáticos, este tema trataría sobre Selena Gómez y la posibilidad de que puedan volver a ser buenos amigos.

“Me pregunto por tu mamá. Me da curiosidad saber de ella. También me pregunto si tienes un cuerpo que te abrace desde que me fui. Me pregunto si piensas en mi. Mejor no respondas eso”, son algunos de los mensajes del nuevo sencillo.