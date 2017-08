¿La nueva canción de Justin Bieber habla sobre su relación con Selena Gómez?

Los seguidores de “Jelena” (Justin Bieber y Selena Gómez) están emocionados por la idea que la nueva canción del cantante pueda ser sobre la relación con su expareja. Bieber recientemente lanzó un sencillo titulado “Friends” que ha despertado varios rumores.

Los fans aseguran que este tema habla sobre Selena y aborda la posibilidad que ambos puedan volver a ser buenos amigos. El artista no ha hecho ningún comentario al respecto ni ha aclarado que la canción hable específicamente sobre Gómez.

Aunque la expareja no terminó en malos términos, tampoco mantuvieron una relación de amistad. Por eso se cree que Justin escribió este tema para hablar sobre la posibilidad de reconciliarse con Selena.

“Me pregunto por tu mamá. Me da curiosidad saber de ella. También me pregunto si tienes un cuerpo que te abrace desde que me fui. Me pregunto si piensas en mi. Mejor no respondas eso”, son algunos de los mensajes del nuevo sencillo.