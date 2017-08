El guatemalteco Jay Colindres denuncia que sufrió discriminación en Ecuador

El actor guatemalteco Jay Colindres denunció una presunta discriminación en un hotel de Guayaquil.

Reconocido internacionalmente por su participación Caso Cerrado y protagonista de memes en redes sociales señaló sentirse indignado.

Colindres, que se desempeña como youtuber y comediante, llegó hoy a Guayaquil para una presentación incluida en tour de comedia que ofrecerá este sábado en esta ciudad.

¿Qué pasó?

El joven reveló que un hotel de Ecuador no lo quiso alojar en sus facilidades “por el simple hecho de que soy gay”.

“Indignación total!!! @hotelmarcelius en Guayaquil, Ecuador y sus actos discriminatorios. “Por no dañar la imagen del hotel” Los productores del evento me pusieron en este hotel no por ser el mejor, ni el hotel más fino del área si no por ser céntrico y por su cercanía a los canales de televisión y medios de comunicación a los que me estaré presentando. Es triste saber que este tipo de actos aún estén pasando en pleno 2017. ¡NO PARO DE LLORAR! Es inmensa mi tristeza pero mi amor a este país es más grande”, escribió Jay.

Colindres, quien posee más de 140 mil seguidores en Instagram, se hizo famoso hace unos años por su frase “Estúpida, mi pelo idiota”.

¡Jeluuuuu desde Ecuador! 🇪🇨 Hoy amanecí más guapa, subliminal y prepotente que nunca! ❤️🐶 #woof A post shared by Jay Colindres OFICIAL 💄 (@jaycolindres) on Aug 18, 2017 at 8:53am PDT

¡Apoyo total!

Tras su publicación, colectivos GLBTI en Guayaquil organizaron una protesta en las afueras del hotel para evitar estos actos.

La directora de la Federación ecuatoriana de organizaciones LGBTI, Diane Rodríguez, expresó que busca parar la discriminación, no solo por ser extranjero o famoso.

“Es un derecho garantizado en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador”.

El cual detalla que la orientación sexual es un derecho fundamental, es decir, como un derecho de vida. El artículo 66 del mismo cuerpo legal ampara el “libre desarrollo de la personalidad”.

Puedes leer: Jay Colindres nos revela la razón de “Estúpida, mi pelo, idiota” y la verdad de Caso Cerrado

Un reportero de ese país logró entrevistar al guatemalteco en el lobby, y cuando habló con el administrador este le pidió que no saliera el nombre del hotel.

Mauricio Altamirano, reportero de RTS, comentó en su cuenta de Instagram que estuvo realizando una entrevista a Colindres en el lobby hotel, en donde modeló y envió besos a todos.

“Al final el administrador dijo que no quería que se mencione ni se muestre a su hotel porque sus huéspedes no querrán ir al hotel al saber que @jaycolindres estaría ahí porque creyó que la entrevista era seria; le expliqué que no saldría el nombre del hotel y el administrador decía que pueden reconocer la pared donde se realizó la nota”.