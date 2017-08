Jay Colindres nos revela la razón de "Estúpida, mi pelo, idiota" y la verdad de Caso Cerrado

Seguro recuerdas a “Esteban Alegría”, quien fue testigo durante uno de los programas de “Caso Cerrado”, conducido por la doctora Ana María Polo.

El joven, cuyo verdadero nombre es Juan Colindres, fue la pareja de un hombre que tuvo hijos con una prostituta luego de que los tres participaran en un “gangbang”.

En ese episodio, las conversaciones se encienden, pues “Esteban” insulta a la mujer llamándola “gorda asquerosa”. Entonces ella le echa agua, a lo que él responde:

“Estúpida, mi pelo, idiota”, frase que provocó varios memes y que lo hicieron famoso.

En una entrevista con Publinews, el guatemalteco reveló los detalles que no conocíamos.

¿Cómo llegaste a “Caso Cerrado”?

Mi agencia de casting de Los Ángeles, California, me mandó a hacer el programa y así fue como empezó todo.

¿Es cierto que contratan actores para presentar las historias?

Los casos son reales, pero a veces la gente real no quiere mostrar su cara ni su identidad y es allí cuando acuden a contratar actores para poder llevar a cabo el caso.

¿Cómo surgió “Estúpida, mi pelo, idiota”?

Los productores del programa nos dijeron que podíamos agregar un toque personal al personaje, y ¿para qué me dijeron eso?, dice irónicamente.

La muchacha me tiró el agua y me enojé tanto de verdad que dije ‘tanto tiempo planchándome el pelo hoy en la mañana para que me hagan esto’ y le dije ‘estúpida, mi pelo, idiota’, porque me dolió.

Jamás me imaginé que le diera la vuelta al mundo, ¡es increíble!

¿Qué piensas de los memes que han hecho de la frase?

Me impresiona la cantidad de memes que sacaron de un solo episodio, me río con tanta cosa que se inventaron y me pregunto, ¿de dónde sacaron tanta idea?

¿Qué inspira la genialidad en los videos que publicas en tus redes sociales?

Vivimos en un mundo de guerras, donde te matan y te juzgan por ser de diferente color, por amar de forma distinta o por creer en un Dios diferente; entonces pensé en brindarle algo diferente al mundo.

Mi intención es que las personas se distraigan por un rato y se rían un poco.

Su vida privada

Jay nació en Teculután, Zacapa, y a los 13 años se fue de Guatemala con su mamá y hermano, con el fin de encontrar una mejor vida, un mejor futuro.

El guatemalteco se dedica al 100% a su página de Youtube y ha tomado varios talleres de actuación.

Tiene 15 años de no venir a su país y aseguró que espera regresar muy pronto.

Cuando sos mojado, tenes cara de nopal, no hablas inglés, te crees gringo pero ahi vas, para el pari, a celebrar la indenpendens dei de los yunai esteits 🇺🇸 @jesuskardashian #jaycolindres #jesuskardashian #4thofjuly A post shared by Jay Colindres OFICIAL 💄 (@jaycolindres) on Jul 4, 2017 at 3:52pm PDT

Una belleza natural y un hoyo atrás que le llaman "El Gran Cañón" ❤️ A post shared by Jay Colindres OFICIAL 💄 (@jaycolindres) on Jun 29, 2017 at 12:54pm PDT