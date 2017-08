Por fin Chris Brown revela detalles de la golpiza que le dio a Rihanna

Después de los Grammy 2009, el noviazgo entre Rihanna y Chris Brown superó todos los límites de violencia, debido a que llegaron a los golpes.

Esa noche, la cantante fue golpeada brutalmente por el rapero dentro de un automóvil.

Han pasado 8 años desde ese fatídico día y ahora él da más detalles de lo que sucedió en realidad.

¿Qué pasó?

El nuevo documental “Chris Brown: Welcome to My Life” muestra un acercamiento a la vida personal de Brown, quien finalmente habló sobre la noche donde las cosas se salieron de control.

Según dijo, la discusión con la cantante comenzó después de que él admitiera que había mantenido una relación sexual con una conocida, lo que provocó que a cantante reaccionara de forma violenta.

“Recuerdo que ella intentó golpearme, pero solo golpearme, y de repente yo le pegué de verdad. Con el puño cerrado. Le pegué un puñetazo en la cara y le partí el labio. Cuando lo vi me quedé en estado de shock, no podía creerme que le hubiese hecho algo así. Entonces ella empezó a escupirme a la cara, escupía sangre, y eso me enfureció aún más. Estábamos teniendo una pelea de verdad en un coche, íbamos conduciendo. Ella intentó tomar mi teléfono, pero yo no estaba dispuesto a dárselo para que lo tirara por la ventana”, contó.

Y continuó relatando:

“Ella quitó las llaves del contacto e hizo como que las tiraba por la ventana, así que yo me bajé del coche y empecé a buscarlas y entonces alguien gritó. Y ella empezó a gritar por la ventanilla: ‘Ayuda, está intentando matarme"”.

Las fotos que revelaban cómo había quedado el rostro de la intérprete de “Umbrella” fueron viralizadas de inmediato por la prensa mundial.

Debido los hechos, él fue condenado a cinco años de libertad condicional por asalto y agresión, además se le impuso una orden de alejamiento contra ella.

A pesar de todo, la pareja se reconcilió, pero la confianza nunca se recuperó:

“Me odiaba. Tras lo que ocurrió, lo intenté todo. Pero para ella daba igual, no confiaba en mí. Desde ese momento no hicimos más que pelearnos, teníamos discusiones verbales y peleas físicas. Por ambas partes. Esta es la primera vez que puedo decir algo al respecto”.

Finalmente, aunque Chris Brown todavía la quiere, nunca estuvieron bien juntos, ya que no paraban de pelear y decidieron alejarse para siempre.