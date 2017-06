ExMiss Venezuela fue brutalmente golpeada por una modelo y así la dejó

Osmariel Villalobos subió una fotografía en su Instagram donde muestra las marcas que le dejó su pelea con la vedette Diosa Canales.

La golpiza provocó que la ex Miss Venezuela fuera trasladada a una clínica donde permaneció en observación por varias horas.

De acuerdo a testigos del incidente, el mismo se produjo cuando ambas coincidieron en el baño del gimnasio la semana pasada.

Tras un cruce de palabras, Canales se le abalanzó a la animadora y comenzó a golpearla, hasta que llegó la gente de seguridad del lugar a separarlas.

Villalobos fue tratada por un golpe contuso en la cabeza, que la tomografía de emergencia que le realizaron no arrojó nada de gravedad.

Tuvo una dislocación del pulgar de una de sus manos y trauma en las columnas cervical y vertebral que la obligará a utilizar un collarín, en principio, por dos semanas.

Luego de este tiempo, volverá a ser evaluada por los médicos para ver si se le extiende por dos semanas más.

La mujer presentó arañazos en la cara y en el pecho y mordiscos en una de sus piernas. Los médicos recetaron antibióticos para estas heridas.

Días después del incidente, la también modelo presentó una denuncia contra la cantante.

En una entrevista en el programa que conduce “Portadas”, manifestó que el problema con Diosa no es reciente.

Recordó que hace años ella comentó que la vedette no debería colocar imágenes desnuda en las redes sociales porque los niños tienen acceso a ellas.

Añadió que tras sus declaraciones, Canales comenzó a perseguirla través de Twitter y que ella hizo caso omiso.

“Estábamos en el baño del gimnasio y cuando estoy acomodando mis cosas, me agarra con sus dos manos, con una me agarra el hombro izquierdo y con la otra la cintura y me da la vuelta”.

“Yo la retiré y le dije: ‘a mi no me tocas’. Se vino encima de mi. Ella quería destruirme la cara. Me dijo ‘te voy a sacar los ojos’. Nos caímos al piso y pegué la cabeza al piso y ella seguía dándome, yo la tenía alejada de la cara, me mordió el pulgar, yo empecé a gritar, yo gritaba auxilio. Me soltó el dedo y después me mordió la pierna consecutivamente”, continuó.