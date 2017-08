¿Por qué no fue nominado el video de "Despacito" en los VMAs?

MTV dice que el súper popular video de “Despacito” no fue nominado en los Premios MTV a los Videos Musicales porque no fue enviado para su consideración, pero Universal Music Latin Entertainment (UMLE) dice que MTV no pidió a su sello enviar el video hasta la semana pasada, dos semanas después de que el canal anunció a los nominados.

“Despacito” no se ha transmitido en MTV o MTV2, pero sí en MTV Tres, el canal latino de la empresa. En cuanto a los VMAs, MTV dijo el lunes en un comunicado a The Associated Press que el video de “Despacito” no fue enviado para su consideración.

“Hasta la semana pasada, MTV no había solicitado a UMLE que enviara el video para su consideración”, dijo un vocero del sello en un comunicado a AP tras la publicación de la nota sobre el motivo por el cual “Despacito” no fue nominado en los MTV.

De momento no estaba claro por qué el canal de televisión solicitó a la disquera que presentara el video después de que las nominaciones fueron anunciadas. MTV no respondió a un mensaje pidiendo sus comentarios al respecto el lunes.

MTV anunció los nominados a sus premios el 25 de julio. El canal dijo el lunes que “Despacito”, la canción no el video, estará en los premios como una nominada en la categoría de canción del verano. Esa categoría y sus nominados serán oficialmente anunciados la semana del 21 de agosto.

Universal dijo que espera que MTV transmita el video en algún momento.

“UMLE está sorprendida y feliz de saber que MTV planea reconocer ‘Despacito” en la categoría de ‘canción del verano’ de los MTV”, dijo el sello. “Esperamos que la nominación lleve a que MVT transmita el video completo en sus canales principales”.

MTV no explicó por qué no ha transmitido “Despacito” en su canal principal cuando AP inquirió al canal al respecto. El megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee es actualmente el video más visto de la historia de YouTube con más de 3.000 millones de vistas.

“Nos enorgullece trabajar con MTV para exponer al público a la música de nuestros artistas y celebraremos la decisión de MTV de reconocer los videos en español en su canal principal en el programa de los Premios MTV”, dijo el sello.

Los VMA, como también se le conoce a estos premios por sus siglas en inglés, se transmitirán en vivo el 27 de agosto.

MTV, que transmite reality shows como “Teen Mom” y “Catfish”, rara vez pone videos musicales en su canal principal. MTV2, MTV Classic y otros derivados sí lo hacen con regularidad.

“Despacito” se ha convertido en un éxito masivo alrededor del mundo. La canción es la más escuchada de todos los tiempos en servicios de streaming y está en su 14a semana en el No. 1 del Hot 100 de Billboard.

