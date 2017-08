Thalía comparte una foto en lencería y a Tommy Mottola le encanta

In flower prints for a night of eclipse! 🌙 Noche de eclipse en #powerflower total. Llenando de colores mis sueños. 🌸🌺💐 #thaliasodicollection #sweetdreams #love #colors🎨 #flowers #happy #thaliasodiintimates

A post shared by Thalia (@thalia) on Aug 7, 2017 at 7:08pm PDT