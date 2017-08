Con emotivo video de sus fans, Michelle Cruz celebra 6 años en Atmósfera 96.5

¡El 7 de marzo del 2017 le dije SIIII me quiero casar contigo al mejor hombre del mundo! Este momento fue MÁS que perfecto, no cabe duda que si honras a Dios Él te manda más de lo que algún día pediste. COMPLETO-> el hombre perfecto para mi, el lugar que soñé conocer, mis dos familias favoritas y lo más importante Dios en el centro. ¡ACEPTO casarme contigo mi amor @herberthrabanales quiero caminar de tu mano hasta que estemos muuuuy viejitos! ❤ 💍#MeDeclaroLaMujerMasFelizDelMundo #MeTiraronChaye #CaboSanLucas #RabanalesCruz #herberthymichelle

A post shared by Michelle Cruz (@michellecruz14) on Mar 9, 2017 at 7:34am PST