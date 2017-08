Bella Hadid causa controversia al posar muy sexy con un cuchillo

Bella Hadid suele compartir fotos muy sensuales en sus redes sociales. Pero esta vez, la modelo incluyó un detalle inesperado que causó mucha controversia.

La hermosa joven usó un cuchillo bastante grande, muy al estilo de una película de miedo con bajo presupuesto.

Posando como una asesina en serie, Hadid lució sus atributos de una forma muy extraña.

“Right on time” (Justo a tiempo) escribió la modelo junto a la polémica fotografía mientras dejaba al descubierto sus atributos delanteros y sosteniendo el cuchillo frente a su rostro.

Esta imagen generó dudas entre sus miles de seguidores, quienes se cuestionaron sobre las razones por la que Bella se tomó esta fotografía.

“¿Sacrificio?”, “Espero que hayas preparado comida cuando tomaste (esta foto)”, “Hermosamente peligrosa”, “Puedes matarme cuando sea”, son algunos de los comentarios de sus fans.

Mientras tanto, otro grupo de personas la comparaban con Rihanna por el tono de su piel y el color de su cabello en esta publicación.

Hasta el momento, se desconoce si esta foto es parte de alguna sesión para la nueva campaña de su línea de ropa o si va a incursionar en la actuación.

Desde que terminó su relación con The Weeknd, Bella Hadid ha sido vinculada con varias personas de la farándula o algún amigo cercano.

Uno de los últimos fue su colega, el modelo Jordan Barrett, quien aparecía en el apartamento de la joven en unas fotos que fueron filtradas en redes sociales.

Después, el DJ Daniel Chatrit fue el señalado de mantener un amorío con la modelo tras ser vistos paseando por la calle.

Sin embargo, Hadid tuvo que ponerle fin a los rumores. A través de su cuenta oficial de Twitter, Bella aclaró que aún no está saliendo con ningún amigo cercano y que está comprometida con ella misma y su felicidad por el momento.

Just to be clear…i'm STILL not dating any of my best friends, y'all! In a committed relationship with myself & my happiness for now🙏🏼💍❤️🤣

— Bella Hadid (@bellahadid) July 31, 2017