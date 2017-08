El drástico cambio de look de Mane para una sesión de fotos

Cuando se anunciaron a los participantes de la tercera temporada de “Super Shore”, Mane quedó fuera de la lista debido a sus compromisos de trabajo.

Sin embargo, la polémica integrante de “Acapulco Shore” ha deleitado a sus seguidores en redes sociales con los adelantos y detrás de cámaras de todos estos proyectos que ha estado realizando por los que no pudo viajar hasta Italia con el resto de sus compañeros.

En una de las sesiones de fotos más reciente, la también cantante lució un drástico cambio de look que sorprendió a sus fanáticos, pero también les encantó.

La exuberante modelo lució una peluca larga y rubia, algo muy distinto a lo que sus seguidores están acostumbrados.

Aunque Mane se dio a conocer con una larga cabellera ondulada, en esta ocasión, optó por innovar y llevar el pelo muy claro.

En su cuenta oficial de Instagram compartió varias historias en las que se le puede ver en plena sesión de fotos usando un sexy y pequeño enterizo negro. Y haciendo diferentes poses para la cámara, la modelo lució su cuerpazo y su cambio de cabello.

Confirma su soltería

Después de que se especulara mucho sobre la separación de Mane y Jawy, finalmente fue la misma cantante quien confirmó que se encuentra soltera.

Recientemente, en su historias de Instagram compartió un video donde aparece junto a una de sus mejores amigas, Sofi, mientras disfrutan de unas bebidas.

Mane le pregunta a su amiga si tiene novio, quien responde con la misma pregunta hacia la integrante de “Acapulco Shore”. La modelo contestó “tampoco”, poniendo fin a los rumores.

En una de sus últimas publicaciones, la ex de Jawy compartió una fotografía con la descrpción: “No le hablen de amor…… no está interesada en una relación!!! No le importa nada…. no lo intentes NO”, dando a entender una vez más que está soltera y que no le interesa tener una relación por el momento.