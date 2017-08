Las escenas de sexo que protagoniza Jessica Biel en su regreso a la TV

Jessica Biel aparecerá de nuevo en la televisión para retratar a uno de sus personajes más oscuros hasta la fecha.

En “The Sinner”, Biel interpreta a Cora Tannetti, una mujer común que pierde el control de forma inesperada y termina cometiendo un crimen que destruye todo.

Hay testigos que la vieron hacerlo y no hay ninguna duda de que es culpable, el único problema es que nadie entiende qué fue lo que la llevó a hacerlo.

USA’s #TheSinner begins w an insane murder scene. @JessicaBiel talked to me about that moment and CGI blood https://t.co/meXCvriq6D pic.twitter.com/bCxUjvp7vZ

La esposa de Justin Timberlake demostrará sus capacidades para interpretar a un personaje complejo y oscuro.

En el primer capítulo, Biel protagoniza una escena de sexo con su marido en pantalla, Mason Tannetti, interpretado por Christopher Abbott, antes de matar a un hombre.

La estadounidense se muestra desnuda mientras lava su cuerpo empapado de sangre después de apuñalar violentamente al sujeto.

Tonight is the night, my friends. #TheSinner premieres at 10/9c. Good news? I’ll be live tweeting. Bad news? Someone gets murdered. Yay! pic.twitter.com/TFirCeR2JC

— Jessica Biel (@JessicaBiel) 2 de agosto de 2017