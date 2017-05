El romance que Justin Timberlake le ocultó a Britney Spears por 15 años

Después de 15 años, Jenna Dewan rompió el silencio luego de años de rumores y reveló que tuvo un romance con Justin Timberlake.

Todo inició en el año 2002, cuando el intérprete estaba en plena separación de Britney Spears. En ese entonces, varios medios la señalaron como la tercera en discordia.

La sexy mujer confirmó en el programa “Watch What Happens Live With Andy Cohen” que tuvo una relación más que laboral con Timberlake.

“Sí, salimos”, afirmó.

¿Cómo se conocieron?

La bailarina y el cantante se conocieron porque ella formaba parte del equipo de bailarines que acompañaban a N’Sync en los conciertos.

La actriz dejó en claro que no fue ella la mujer que utilizó el intérprete para olvidar a Spears.

“Éramos amigos y empezamos a salir. Pero no, no fui su segunda opción”, aseguró.

El ganador de diez premios Grammy está casado con Jessica Biel desde 2007, mientras que Dewan está hace ocho años en pareja con Channing Tatum.