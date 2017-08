La actriz Michelle Vieth habla de la filtración de su video sexual, 13 años después

Ya no soy la joven con miedo 15 años menor que @hsoberon @hector_soberon dolida, temerosa, tan aturdida e intentando entender cómo después de tanto amor sucedía lo que sucedía …. MUJER si MADRE de 4 pequeños que son mi vida entera… Hoy NO TENGO MIEDO y hoy pongo un ALTO.. BASTA!! Que el señor haya decidido violar mis Derechos Humanos @CNDH en específico mis derechos sexuales tan cobardemente al decidir editar, quitar su cara y su voz y de varios videos que el mismo tomo, hacer uno solo y lucrar con el… No les da ningún derecho a INSULTARME, A DENIGRARME, A HABLAR SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA, NI A PAGAR POR VER O VER algo reservado exclusivamente para nuestra INTIMIDAD… Este tipo de hechos y este tipo de personas hacen que en el mundo existan la PORNOGRAFIA INFANTIL, LOS VIDEOS SNUFF, VIOLACIONES GRABADAS y tantas y tantas aberraciones, violaciones, transgresiones, hacia tantos seres humanos…. Así es MUJER con todas sus LETRAS… MADRE TAMBIÉN… SIN MIEDO… Xq HACER EL AMOR es justo eso UN ACTO DE AMOR… Y no debe ni puede ser tomado de ningúna otra manera… QUIENES LO HAYAN VISTO CONTRIBUYERON Y SON PARTE DE LO LASCIVO DE ESTE MUNDO… ESE ES CASTIGO SUFICIENTE!! YO, por mi parte los lleno de BENDICIONES ✨🙏🏻✨ YA QUE SUS ALMAS LAS NECESITAN DESESPERADAMENTE!! ENTREGÓ A DIOS COMO LO HICE DESDE EL PRIMER DÍA TENIENDO tan solo 24 años…. BENDICIONES ✨🙏🏻✨….

A post shared by Michelle Vieth (@viethmichelle) on Aug 1, 2017 at 7:54am PDT