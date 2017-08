María Telón: “Voy a seguir actuando hasta que Dios me lo permita”

María Telón es mejor conocida por su papel de Juana en la reconocida película “Ixcanul”. La actriz guatemalteca ahora se encuentra grabando su la nueva película de Jayro Bustamante, “Temblores”.

Basada en un drama paternal real, la historia habla de Pablo, quien a sus 40 años es evangélico practicante, casado y con dos hijos. Sin embargo, se deja seducir por otro hombre, Francisco.

Publinews habló con Telón sobre su segundo proyecto en conjunto con el director guatemalteco.

Cuéntenos de tu personaje

Mi nombre es “Rosa”. Soy la nana, me toca cuidar a los niños. En cinco películas he salido siempre de nana, en otra hice de comadrona. Ahorita ya no es tan complicado prepararme porque ya he actuado, no es como la primera vez. Pero siempre he salido adelante. Además, hago obras de teatro y eso me ha ayudado.

Esta es la segunda vez que trabaja con Jayro Bustamente

Le agradezco a Jayro porque me ha dado una nueva oportunidad y esto me ayuda salir adelante con mis hijos. Con él me siento como que fuera parte de mi familia. Platico con él, a veces hasta le llevo comida. Como que Diosito me mando otra vez a Jayro.

¿Esta nueva película podrá superar el éxito de “Ixcanul”?

Yo siempre le he pedido a Dios que saque adelante a Jayro y sus trabajos. Si a él le va bien, a nosotros también.

¿Qué siente de haber recibido tantos reconocimientos por “Ixcanul”?

Yo me siento igual, pero estoy agradecida con Dios. Cuando fuimos a un festival en Uruguay le dije a Jayro “yo no merezco estar aquí con ellos, no sé leer y no tengo ningún estudio”.

¿Cuál es el premio que más recuerda?

Tengo un montón de premios, la casa se está llenando. Todos están en mi cuarto, pero hay uno que no puedo mostrar (risas). Estábamos grabando un desnudo en el temascal y yo va de jugar. Cuando llegamos a Berlín, la asistente de fotografía me dice “te tengo un regalo, pero no lo vayas a sacar ahorita”. Al llegar en el hotel lo abrí y era una foto mía en grande, ¡desnuda!

¿Cómo aprende sus papeles?

Le digo a mis hijos “usted que sabe leer, léame esto y yo lo voy a aprender”. Y con dos veces que lo repase, ya se me quedó.

¿Alguna vez dejaría de actuar?

No, voy a seguir hasta que Dios me diga “no más”.

Cuando no está participando en una película ¿a qué se dedica?

Hago obras de teatro, salgo a trabajar en el campo o estoy vendiendo en el mercado Santa María de Jesús, en Sacatepéquez. Hago de todo un poco para salir adelante con mis hijos.