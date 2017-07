Tras perder a su madre, Marc Anthony se roba el show en el medio tiempo del “Clásico” en Miami

¡Profesionalismo y Grandeza! es lo que te definen @marcanthony 🙏❤ Te adoro @Regrann from @madalina1205 – #thebest #marc #concert #marcanthony #flacobello #Miami #hardrockstadium #elclasico was hard but Marc was a pro like he is always no matter what #teamoflaco 💙🎼❤️👏 – #regrann

A post shared by FC Marc Anthony En Montevideo (@valegisse2013) on Jul 29, 2017 at 9:32pm PDT