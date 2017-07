FOTO. Shakira retoma sus raíces y se tiñe el cabello de rojo

Llevo dos días recibiendo mensajes directos, comentarios y toda clase de opiniones sobre la "Descabellada" decisión que tuvo Shakira de REPETIR VESTIDO para la boda de Messi. Muchos han criticado, como si lo que hizo fuese un pecado casi de excomunión. WOW ¿¿¿EN SERIO??? Hoy día, en este mundo de las redes, donde casi todo es orquestrado, filtrado, producido e inventado; donde hasta las blogueras de moda más famosas tienen que hacer hasta maromas para no repetir, lucir bien y ser las chicas del momento, aparece una MEGA ESTRELLA INTERNACIONAL con una carrera de más de 20 años y que ha hecho mucho más por la niñez, por su país y por lo latinos que todas estas estrellas fugaces juntas y recibe todo este odio a cambio. 🤦🏼‍♀🤦🏼‍♀🤦🏼‍♀ Aquí va mi opinión (porque todos tenemos derecho a tener una): Shakira es ante todo auténtica y fiel a quien es ella, haciendo lo que le gusta y como se sienta en el momento. Para mí no vive pendiente del "qué dirán"… Posiblemente solo le gustó mucho el vestido y le dijo a la Stylist que se lo llevó "Este me lo quedo" y vio la boda de Messi como la perfecta ocasión para ponerse el vestido. Si la idea es vivir en un mundo donde un vestido solo se usa una vez y luego se bota a la basura ¡ESTAMOS JODIDOS! Dejemos de juzgarnos y fijarnos en el otro, solo para criticar. Que bien por aquellos que hacen hasta maromas y son felices no repitiendo vestido y luciendo maravillosos, a la moda. Seguramente lo disfrutan mucho y no lo sienten así. De igual manera los que si repiten y no viven pendiente de eso (🙋🏼 me incluyo en este grupo) deberían ser igual de celebrados, especialmente si son personas que como Shakira han hecho y siguen haciendo tanto. PEACE ✌🏻& ❤ LOVE #yorepitovestido #yorepitovestidoyque?

