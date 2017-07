Un adelanto de lo que sucederá en el próximo episodio de “Game of Thrones”

Previo al estreno del tercer capítulo de la séptima temporada de “Game of Thrones”, HBO habló con algunos actores del elenco sobre un adelanto del próximo episodio.

Carice Van Houten (Melisandre)

¿Cómo está Melisandre al comienzo de la séptima temporada?

Está yendo hacia Dragonstone, donde la vimos en todas las temporadas anteriores. Estoy yendo a decirle a la Madre de los Dragones (Daenerys) que tiene que convocarlo a Jon Snow, porque él es el hombre correcto para ella. Ahora creo en él y me parece que ella también debe creer. Sin embargo, desde que fui expulsada debo tener un bajo perfil. Entonces intento concientizarla sobre Jon, pero sin llamar lucho la atención.

¿Cómo Daenerys reacciona a eso? ¿Está dispuesta a oír a la Mujer Roja?

Sí. Es gracioso hablar de la Mujer Roja porque ya no soy como era en la segunda temporada. Creo que yo nunca más seré de esa manera. Se nota que hay un respeto de Melisandre por Daenerys. En esta temporada sucede una inversión graciosa de los personajes porque los ves a todos juntos en el mismo espacio como no se veían desde hace mucho tiempo. Fue increíble para los actores y creo que va a ser bueno para el público también.

¿Crees que la ambición y la extensión, si es que eso es posible, son más grandes ahora?

Sí, lo creo. Hay más dinero para menos capítulos, entonces creo que todo será más cinematográfico. Claro que ellos tienen que terminar con gran estilo, entonces se están preparando para el gran final.

¿Melisandre entiende que la verdadera amenaza no tiene nada que ver con las batallas entre Daenerys y Cersei? ¿Es por eso que dice “Debes oír a Jon Snow?”

Me parece que lo sabe. No sé si ella sabe cómo ellos (los Caminantes Blancos) son, pero creo que sabe algo. Es lo que intentaba ver en las llamas. Intenté no presentarla como malvada y sí haciendo cosas en beneficio de un bien mayor con la certeza de que los sacrificios eran necesarios y que no podía actuar emocionalmente. No significa que sea buena, pero seguramente no es solo mala.

¿Cómo el personaje cambió después de la muerte de Stannis?

Para comenzar, ella admitió que estaba equivocada. Creo que ella realmente no se dio cuenta que eso iba a suceder. Cometió un gran error que arrasó con su mundo y reveló una vulnerabilidad que ella jamás imaginó posible. Y claro que hay otra gran cuestión, descubierta la temporada pasada, de que ella en realidad es muy vieja.

¿Ella le contó a alguien que trajo a Jon Snow de vuelta a la vida?

Lo sugiero. Le digo a Daenarys: “Debes traerlo acá y dejar que él cuente qué vio”. No lo cuento yo misma porque creo que probablemente si digo algo no va a funcionar muy bien. Entonces recomiendo con convicción que ella lo convoque.

¿Ella todavía tiene ideas románticas sobre Jon Snow?

Eso fue solo un momento de expresión de su sexualidad, pero en realidad ella tiene una Misión. Ahora él debe salvarnos.

¿Qué fue marcante en este papel distinto y gratificante?

Ella es un personaje femenino fuerte y no solo la mujer de alguien, que se queda en casa cuidando a los chicos y pensando: “Ah, Dios mío, ¿qué va a suceder?”. Es proactiva. Transcurrió un largo tiempo hasta que supiéramos un poco más sobre ella, pero fue increíble al final. Ella realmente no vio que eso iba a suceder, que habría una gran revelación que afectaría todo en lo que ella creía.





Jacob Anderson (Grey Worm)

¿Dónde está Grey Worm en el comienzo de esta temporada?

Primero vemos a Grey Worm con el grupo de Dany, caminando en la playa en Dragonstone. Es una locación muy diferente para Grey Worm. Diría que no está muy satisfecho de estar en el frío. Pasó toda su vida en lugares soleados; es prácticamente un surfista. Es enviado hacia otro lugar por Dany en una misión, parte de un gran plan. Eso va a separarlo de Missandei durante algún tiempo, lo que crea una cierta tensión entre ellos.

¿Ella no quería que él fuera?

Ella no quería que él fuera, pero él está obligado por el deber. Creo que eso trae de vuelta el sentimiento de cuando fue gravemente herido: ella lo atemoriza, y él no se quiere morir. Encontró en ella un nuevo sentido, además de la lucha y del deber. Eso generó una cierta atracción entre ellos. Tal vez eso sea al mismo tiempo malo y bueno para la relación entre ellos. Esta temporada los vemos que charlan y están más abiertos uno con el otro, sobre qué sienten el uno por el otro. Nunca habíamos visto a Grey Worm así. Se abre completamente con ella. Poco antes de ser enviado a –posiblemente– morir.

Durante varias temporadas el invierno “estaba llegando”. Ahora llegó. ¿Las filmaciones este año fueron congelantes?

¡Este año me dieron mangas! ¡Tengo mangas! Tenía pantalones cómodos, botas con taco bajo, y un pequeño penacho Targaryen, porque era el jefe del Ejército. Para mí fue físicamente más cómodo y creo que tenía sentido para Grey Worm. Estaba ascendiendo en el mundo.

¿Entonces no hay final feliz?

No, pero como fan de la serie, realmente creo que no habrá. Me parece que no será decepcionante porque creo que el trono ya no es necesariamente la cuestión.

Gemma Whelan (Yara Greyjoy)

¿Cómo Yara comienza la séptima temporada?

Comienza en el mismo punto en que terminó la temporada anterior, con Theon, yendo a unirse a Dany. Todavía está en el barco con Theon, pero lamentablemente es rápidamente capturada por Euron. Lo que sucede después es muy desagradable para ella. Pero el gran plan es destruido –ella creyó que lo tenía a Theon de vuelta, por sí mismo, como su hermano de hierro, pero parece que no es exactamente así. Ellos partieron llenos de esperanza, pero rápidamente la cosa se sale de los rieles. Yara está realmente en una situación terrible, como prisionera de Euron.

¿Cómo fue filmar las escenas de batallas navales?

Lo más interesante de esas escenas es que no tuvimos mucho entrenamiento de batalla porque no había tiempo. Practicábamos nuestras luchas en una gran tienda con alfombras y personas que nos cuidaban y hacían todo realmente despacio. De repente llega el día de la filmación y estábamos en una cubierta resbaladiza en el medio de la noche, con muchos artistas secundarios muy calificados que son dobles disfrazados. Ellos sabían muy bien qué estaban haciendo, lo que es genial, pero había mucha gente alrededor. Entonces te tiraban agua y –eso fue algo nuevo que sucedió este año–tenían esas armas que tiran brasas porque el barco se quemaba durante la batalla. ¡No habían avisado que eso iba a suceder! Sé que parece increíble, pero todos terminamos con esas quemaduras negras y rojas. Era difícil parecer serio con la cabeza en llamas. En el comienzo estás contento de estar mojado. Al final del día vuelves a casa y crees que todo fue increíble, pese a algunas marcas de brasas.

Pilou Asbaek (Euron Greyjoy)

¿Qué sucede en el segundo capítulo?

En el segundo capítulo tenemos la gran batalla naval entre Euron, Yara y Theon. Fueron realmente escenas muy locas. Filmamos eso durante una semana y media, dos semanas. Estábamos en un estacionamiento en el norte de Irlanda, pero mentalmente estábamos parados en esos barcos enormes y el director repetía: “Recuerden que están en un barco, balancéense un poco”. Y al final me volvía hacia él y le decía: “¡Recuerda que soy el Rey de Hierro!” Está firme en un barco. Me encantaron esas escenas –cuando estábamos filmando yo estaba cubierto de sangre, apuñalado y gritando–. Fue cuando decidí mostrar el lado destructivo de Euron, mostrarlo como un guerrero feroz que no concede nada porque es intocable.