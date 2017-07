Revelan imágenes del próximo capítulo de “Game of Thrones”

Previo al estreno del segundo capítulo de la séptima temporada de “Game of Thrones”, HBO entrevistó a tres de los grandes actores que forman parte del elenco sobre lo que los fans podrán ver en esta nueva edición, así como algunos de los secretos detrás de cámaras.

John Bradley (Samwell Tarly)

John está establecido en la Ciudadela, ¿pero eso no puede durar mucho, no?

JB: Bueno, ese es el problema: Sam pensó que lo iban a recibir en el rebaño. Lo que descubrió es que sigue siendo tan extraño como siempre fue. Es obligado a hacer tareas domésticas, y solo tiene acceso a los libros para etiquetarlos. Y eso es cruel porque no quiso ir a la Ciudadela para tener una vida fácil; solo sabe que allí es donde va a participar en la guerra de la manera más eficaz. Entonces, estar ahí y descubrir que los Maesters de la Ciudadela se pasan el día discutiendo pequeñeces es algo difícil para él. Sam descubre que su verdadera pasión por el conocimiento como herramienta para el bien mayor es tan ridiculizada allí como lo era en el Castillo Negro.

¿Quién es el personaje de Jim Broadbent y cómo ellos van a interactuar?

JB: El personaje de Jim Broadbent es el Archimaester Ebros. En síntesis, Sam es su camarero, hace todas las tareas domésticas, limpia las bacinillas y apila libros. Sam no esperaba eso. Creyó que aprendería inmediatamente, no imaginó que fuera a seguir teniendo una vida tan extenuante físicamente. Ebros es la persona que imaginas que va a abrazar a Sam paternalmente. Pero, sobre todo en las primeras etapas, Ebros está tan preocupado con las reglas, con los reglamentos y la burocracia como cualquier otra persona.

¿Cómo fue filmada esta temporada?

JB: Una cosa que sentí en esta temporada fue que se podía sentir qué sucedía en otras áreas. Trabajamos en dos unidades todo el tiempo, y podías ver que en la otra unidad había 400 extras y 200 dobles de riesgo, entonces te dabas cuenta que ocurrían grandes cosas y se estaban filmando grandes escenas. ¡Yo me sentí más aislado que nunca, ya que en la mayoría de mis escenas estaba solo! Pero logré trabajar con Jim Broadbent…

¿Y cómo fue esa experiencia?

JB: Creo que Jim es el único ganador del Oscar que tuvimos en la serie, entonces es un privilegio increíble contar con actores de ese nivel en Game of Thrones. Otras personas ya me habían impresionado antes, pero nunca me había sentido tan intimidado trabajando con alguien –Jim abre la boca y es perfecto–. Fue un privilegio.









Pilou Asbaek (Euron Greyjoy)

¿Cómo está Euron en el comienzo de la séptima temporada?

PA: Euron está entrando en Westeros porque sabe que su sobrina y su sobrino (Yara y Theon) van a unirse a la Madre de los Dragones. Necesita un aliado porque no tiene poder, pero tiene la mayor flota del mundo. Necesita el apoyo de Cersei y va a lograrlo.

¿Cómo?

PA: Generalmente me preguntan si Euron es el tipo de personaje que el público ama odiar. Pero mi trabajo es presentar al personaje como fue escrito. Es un pirata psicótico intrépido, eso no se puede negar; pero forma parte de mi trabajo, en las escenas en que eso es posible, presentarlo como atractivo, seductor e interesante. No es solo malvado. Es un malvado con una ligera sonrisa. Cuando se encuentra con Cersei la primera vez en la sala del trono, es encantador. Dice una frase maravillosa: “Desde que era niño siempre quise crecer y casarme con la mujer más hermosa del mundo, y heme aquí con mil barcos.” Entonces lo miro a Jaime Lannister y digo: “Y dos buenas manos.”

¿Cómo reacciona Jaime?

PA: ¡No le gusta! Surgió ese nuevo postulante. Tal vez Cersei no se interese por él como persona, pero seguramente está interesada en su flota. Ella ve que es un jugador clave.

¿Cómo fue trabajar con Nikolaj (Coster-Waldau)?

PA: Fue maravilloso. Hicimos algunas escenas juntos. Ambos somos daneses e hicimos un programa de TV en Dinamarca así que me recibí en la escuela (Nacional de Teatro), en 2008 o 2009, sobre un grupo terrorista danés de los ‘80. Creo que a David y a Dan les pareció gracioso enfrentar a dos daneses.

Rory McCann (Sandor “El Perro” Clegane)

¿Cómo el Perro tuvo consciencia de la amenaza que estaba llegando al Sur?

RM: Bueno, fue bizarro cuando fue invitado por el sacerdote Thoros, interpretado por Paul Kaye, a ver el fuego. ¡Todos saben que se muere de miedo del fuego! Recuerdo una línea que era así: “Que suerte la mía de terminar con un montón de adoradores del fuego.” Pero al final miro y tengo una visión en el fuego –veo el futuro y veo lo que, tal vez, Thoros haya visto–. Ve lo que va a suceder –está en un lugar antiguo donde en la esquina está el esqueleto de un padre y de un niño, y él es responsable por ellos–. Fue cuando decidió intentar ayudar.