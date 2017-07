El atuendo nada favorecedor y varonil de Rihanna para conocer a la primera dama de Francia

El presidente francés Emmanuel Macron y Rihanna se reunieron este miércoles para tratar temas de educación.

Previo al encuentro, la cantante fue recibida por Brigitte Macron fuera del Palacio del Elíseo y ambas posaron para los medios.

La oriunda de Barbados acaparó las miradas en las redes por su atuendo nada favorecedor, que algunos catalogaron “varonil”.

La estrella llegó vestida con un traje gris que tenía una semi-cola y un blazer negro que le quedaba bastante holgado.

Durante la reunión, la estrella musical le solicitó al mandatario galo financiación para la Asociación Mundial para la Educación, un fondo humanitario del que es embajadora.

“Bonjour @Emmanuel Macron, Francia se comprometerá a #FundEducation?”, Rihanna twitteó.

Thank you Mr. President @EmmanuelMacron and Madame First Lady for the incredible meeting and passion for global and girls education! 🇫🇷

— Rihanna (@rihanna) 26 de julio de 2017