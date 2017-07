El increíble y renovado nuevo look de Macaulay Culkin

Macaulay Culkin pareciera estar rejuveneciendo, eso fue lo que demostró ayer cuando fue captado saliendo de un restaurante.

El actor fue fotografiado luego de ir a cenar con la actriz Brenda Song, con quien protagonizará la película Changeland.

El artista infantil, que años atrás lucía descuidado, parece estar renovado y quiso mostrarlo con un cambio de look que hace recordar a su querido e inquieto personaje.

Is it just me or does Macaulay Culkin look like @hughes_cash in 2042?! 👶🏼🌴 #loveisland pic.twitter.com/H1DusmIWzT

— Sarah Cottier (@sassyc_001) 25 de julio de 2017