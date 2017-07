Ariel Winter presume el nuevo tatuaje que se hizo en una parte muy sexy de su cuerpo

Ariel Winter se siente muy cómoda con sus curvas y no tiene miedo de presumirlas. Ahora, la actriz de “Modern Family” tiene una excusa más para mostrar su derrière.

En nombre del amor, la joven se hizo su tatuaje número 11 en el trasero con una frase repleta de amor incondicional hacia su novio Levi Meaden.

“Love risks everything and asks for nothing (El amor lo arriesga todo y no pide nada)”.