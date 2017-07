Periodista mexicana pone en riesgo su matrimonio por besar a Carlos Vives

Te amo @carlosvives , Dios te bendiga siempre, amo la vida contigo, la sociedad que hemos construido en todo, en el hogar con nuestra familia, en el trabajo tuyo como artista, con nuestro equipo de trabajo en @gaira_cafe y @gml_auditorio , con nuestra iniciativa de @traslaperla por nuestra #SantaMarta , con nuestra escuela de música @riograndeescuela , nuestro estudio @gmlestudios , con nuestro proyecto de @pombo.musical ; mejor dicho sigue soñando que yo me encargo que todo sea realidad. Te adoro!!!

A post shared by Claudia Elena Vásquez (@claudiaelenaoficial) on Jul 22, 2017 at 1:07pm PDT