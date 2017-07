Charlize Theron rompe el silencio sobre la noche en que su madre mató a su padre

La infancia de la bella actriz, Charlize Theron, en Johannesburgo, no fue nada fácil. Es una historia de maltratos y abusos por parte de su padre, un hombre alcohólico y violento.

Su madre, Gerda, y ella, sufrían los abusos de su padre, en una gran en Benoni, cerca de Johannesburgo.

Una noche, las agresiones se salieron de control y Gerda mató de un disparo a su pareja, en un acto de auténtica defensa personal. Esto ocurrió el 21 de junio de 1991.

Gerda fue absuelta de todos los cargos.

Rompe el silencio

La actriz habló por primera vez de ese trágico momento, que marcó su vida para siempre.

“Simplemente fingí que no había sucedido. No se lo dije a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre había muerto en un accidente vial. ¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere contar esa historia”, dijo la actriz.

Según indicó la ganadora del Oscar, las personas no saben cómo reaccionar ante tal testimonio: “No saben cómo responder a eso. Y no quería sentirme víctima”.

“Creo que lo que más me afectó fue vivir todos los días en casa con un alcohólico y despertar sin saber lo que iba a suceder (…) Todo dependía de otra persona y de si iba o no iba a beber”, narró la bella actriz de 41 años.

Más confesiones

La actriz confesó que le sobraban palabras de apoyo y amor hacia su madre, a quien considera una mujer valiente e increíble.

Therón también habló sobre su pasado con las drogas. Indicó que había consumido marihuana, éxtasis y cocaína, pero que al llegar a los 30 dijo “Ya está, se terminó”.