El conmovedor mensaje del hijo de Chester Bennington antes de morir

Con tan solo 11 años de edad, Tyler Bennington mostró el apoyo y gran amor que le tenía a su padre, Chester.

Después de que se conociera el suicidio del vocalista de Linkin Park el pasado jueves 20 de julio, ahora se ha viralizado una imagen donde se muestra el emotivo mensaje que le envió su hijo tan solo un mes antes de haber decidido quitarse la vida.

En la fotografía se observa una nota adhesiva en la taza de café del cantante deseándole un buen día y animándolo a amar la vida.

Our Tyler is the best! @ChesterBe pic.twitter.com/3PYol3h61U

— Talinda Bennington (@TalindaB) June 2, 2017