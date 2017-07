Circula un supuesto video íntimo de Bella Thorne y así reaccionó la actriz

En redes sociales circula en supuesto video donde Bella Thorne está masturbándose en el carro. Sin embargo, la misma actriz desmintió el clip asegurando que no es real.

via: @famousteaparty AND SHE SAYS ITS FAKE #bellathorne #bellathorneisoverparty A post shared by 590 little paypals (@maluluthescammer) on Jul 21, 2017 at 2:30am PDT

The Bella Thorne masturbation video is fake, they used snapchat footage of her saying "I really needed a FROTHER" pic.twitter.com/2x80GX4QxW — la bella vita (@drugproblem) July 21, 2017

“Hahahahaha esperen, ustedes pensaron que era real? Hahahaha Ni siquiera me masturbo de esa manera. ¿Dónde está el vibrador?”, escribió la exestrella de Disney en su cuenta de Twitter.

@bellathorne responded to the masturbation rumours on twitter 🤷🏽‍♀️ #bellathorne #exposingshadymedia #snapchat A post shared by Exposing Shady Media (@exposingshadymedia) on Jul 21, 2017 at 4:42am PDT

Hahahahaha wait you guys think this is real? Hahahaha. I don't even masterbate like that. Where's the vibrator thooo😭😂 — bella thorne (@bellathorne) July 21, 2017

Al parecer, alguien tomó el audio de un video porno real y lo combinó con uno de los videos de Thorne en Snapchat.

Momentos después, la actriz mencionó que “La peor parte de este video es que se están burlando del hecho de que perdí a mi padre. Así es. No tener papás es tan divertido”.

Así lo señaló Bella, cuyo padre falleció en el 2007 en un accidente de motos.

The worst part of this video is them making fun of the fact that I lost my father. You're right. Me being daddyless is sooooo funny. — bella thorne (@bellathorne) July 21, 2017

La venganza

Finalmente, para tomar el control de la situación, la joven hizo uso de su cuenta de Snapchat para publicar una serie de videos donde fingía un orgasmo mientras acariciaba un gatito, sostenía una sandía y un muñeco de peluche.

“Muy bueno, muy bueno! Oh, sí! Oh sí! Ese es el punto! Oh! Allí! Oh, sí! Eso es! My dios! Continúa! Continúa!, decía Thorne burlándose de quienes intentaron filtrar un video íntimo de ella.