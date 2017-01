Bella Thorne publica una foto sin ropa y todo Twitter se detuvo

Bella Thorne ha llamado la atención por sus supuestas cirugías plásticas, los escándalos sobre sus preferencias sexuales y hasta el constante cambio de color de cabello.

Pero ahora, la exestrella de Disney ha preocupado a los seguidores debido a un extraño comportamiento que, muchos atribuyen al consumo de drogas.

La joven de 19 años publicó una foto sin ropa en Twitter, posando con solo un par de zapatos de terciopelo azul mientras sus extremidades cubren las partes claves de su cuerpo. La imagen lleva la descripción “pequeño insecto viajero”.

Trippy little bug🐠🐛🐍🐌 pic.twitter.com/5Woke05Yh9

Aunque no es la primera vez que Bella Thorne publica una foto desnuda, creó bastante polémica.

Después de compartir esta fotografía, también tuiteó que planea hacerse un piercing en el pezón, gracias a la inspiración de Kendall Jenner.

So like I'm getting a nip piercing …😇 #pullingAKendall #inspired

— bella thorne (@bellathorne) January 24, 2017