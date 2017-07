La emotiva carta que Chester Bennington le escribió a Chris Cornell después de su suicidio

Uno de los más afectados con la muerte de Chris Cornell fue Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, que era uno de sus amigos más cercanos.

El cantante de Soundgarden tenía una amistad muy cercana con el recién fallecido, que le escribió una emotiva carta al enterarse de su muerte.

Ambos colaboraron el uno con el otro en canciones de sus bandas. Chester se unió a Chris cantando el tema “Hunger Strike” de Temple Of The Dog.

Cornell le devolvió el favor cantando “Crawling” de Linkin Park. Era una amistad que pasó del plano musical al íntimo y se volvió muy fuerte.

“Querido Chris,

Soñé con los Beatles anoche. Me desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y la mirada de preocupación en el rostro de mi esposa. Me dijo que mi amigo acababa de morir.

Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e imcomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tu me ayudaste a entender eso.

Acabo de ver un video tuyo cantante “A Day In The Life” de The Beatles y pensé en mi sueño. Quisiera creer que eras tú diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida.

Con todo mi amor.

Tu amigo,

Chester Bennington.”