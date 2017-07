El video de Mariah Carey bailando durante su último concierto se hace viral

Mariah Carey se ha caracterizado por tener una voz increíble y fama de ser una diva total. Millones de fanáticos alrededor del mundo siempre acuden a sus conciertos cada vez que se presenta.

Pero con su última actuación en Las Vegas quedaron muy decepcionados de la cantante.

La estrella se encontraba en el escenario y se mostró sin ánimo para bailar. A sus 47 años, decidió únicamente mover su cuerpo lo mínimo durante una coreografía y entregarse completamente a sus bailarines para que ellos hicieran la rutina.

Aunque Carey es más reconocida por su voz que por sus movimientos de baile, esto indignó tanto al público presente como a usuarios de redes sociales.

Unos la catalogaron de extraña, mientras otros señalaban que fue una estafa y que debería reembolsar el dinero de la entrada.

“Yo haciendo lo mínimo absoluto en el trabajo hoy”, se lee en un tuit con el video de la presentación, logrando 26 mil retuits y 49 mil likes.

Me doing the absolute bare minimum at work today #monday pic.twitter.com/KNHhaWBRns

— Halo Carterr. (@Halocarterr) July 17, 2017