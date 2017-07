Tras ser arrestado por posesión de drogas, Aaron Carter arremete en contra de su hermano Nick

El pasado fin de semana, Aaron Carter fue arrestado en Georgia, Estados Unidos, por poseer marihuana y objetos relacionados con drogas, además de conducir su automóvil de forma inapropiada.

Después de estar en prisión, el hermano menor del integrante de los Backstreet Boys fue puesto en libertad al pagar 4,610 dólares.

Ahora, al cantante rompió el silencio y llegó hasta las lágrimas en una entrevista con Enternaiment Tonight.

Tune into the most kind @jenperos for an exclusive to hear my entire side of the truth tonight and tomorrow on @etnow pic.twitter.com/JbIsRjARq5

La exestrella juvenil dio su versión de la historia y aclaro que, junto a su novia Madison Parker, viajaron en carro hacia Carolina del Norte ya que tenía una presentación esa noche. Pero decidieron comprar un carro en el lugar ya que sufre de ansiedad al viajar en avión después de los atentados del 11 de septiembre.

Según explicó Carter, el vehículo que adquirieron tenía muchas fallas mecánicas que le impidieron llegar a su presentación y en el camino de regreso paró en un taller. Fue allí donde sucedió el arresto.

Al indicarles que en el auto había marihuana, ya que la usa para métodos medicinales, las autoridades no hicieron caso y que lo detuvieron por posesión de drogas.

Al ser cuestionado por la presentadora sobre si consume otro tipo de medicamentos respondió: “No, nada, cero. Estoy dispuesto a someterme al detector de mentiras… Tomo Xanax, Propanolol porque tengo presión alta. Tomé Oxicodina para mi boca”.

Fue allí donde Aaron rompió en llanto y comentó de los momentos difíciles que ha vivido últimamente:

Finalmente, el cantante se refirió al tuit de su hermano mayor, Nick, diciendo que en vez de enviar un mensaje en las redes sociales pudo haberlo llamado.

“No necesito ayuda. Lo que necesito es que la gente entienda que soy un ser humano y cometo errores como cualquier otra persona, pero que jamás arriesgaría mi vida o la de mi novia“.

To my brother: I love u no matter what & if u feel the need to reach for help, I am here and willing to help you get better.

— Nick Carter (@nickcarter) July 16, 2017