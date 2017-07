Revelan imágenes de cómo se verá “Dumbo” en la película versión live-action

Tim Burton es conocido por darle un toque oscuro a las historias en la pantalla grande. Y en esta ocasión, se prepara para traer de vuelta la a “Dumbo” en una película versión live-action.

Durante el fin de semana en la #D23Expo, un evento organizado por el club de fans oficial de Disney, el público tuvo la oportunidad de ver cómo lucirá el elefantito en esta nueva adaptación de carne y hueso.

via GIPHY

En redes sociales ha circulado una imagen del prototipo del famoso personaje. Sin embargo, la respuesta no ha sido la mejor por parte de los fans.

Muchas de los seguidores de esta película consideran que “Dumbo” luce un poco terrorífico y que no es la mejor adaptación del tierno elefantito de la película de Disney.

Wait wait wait. THIS is what Dumbo's going to look like in Tim Burton's DUMBO? For reals? pic.twitter.com/NQUHeP4cbP

— Scott Wampler™ (@ScottWamplerBMD) July 16, 2017