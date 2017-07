Caitlyn Jenner quiere postularse al Senado de los Estados Unidos

La medallista olímpica de oro, Caitlyn Jenner, expresó hoy su deseo de incursionar en la política de Estados Unidos.

La ex de Kris Jenner reveló que quiere postularse como senadora por el estado de California.

“Lo he considerado. Me gusta la política. Por los pasados seis meses lo he pensando, así que tengo que encontrar dónde hago un mejor trabajo”, dijo Jenner en una entrevista en el show de radio por 970AM.

La republicana señaló que ya ha trabajado con otros de su partido en el Fondo de Unidad Americano (American Unity Fund).

La idea para que sus compañeros entiendan las problemáticas de la comunidad LGBTQ y acabar con la discriminación.

Caitlyn Jenner is the latest celebrity to float a run for political office in the age of President Trump https://t.co/T9GuWbMHJH pic.twitter.com/YgZgEzxovC

— CNN (@CNN) 17 de julio de 2017