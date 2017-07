Arrestan a Aaron Carter por posesión de drogas y su rostro luce irreconocible

El fin de semana, Aaron Carter fue detenido ebrio y en posesión de drogas en el condado de Habersham, Georgia.

El cantante conducía bajo los efectos de la marihuana, la misma que se le ha incautado en el interior de su vehículo.

Aaron salió el domingo, mientras que su novia Madison Parker aún permanece en prisión por “razones desconocidas”.

Ahh la madre, ¿qué le pasó a Aaron Carter? C mamut pic.twitter.com/CY3nTLsQcE

El famoso, conocido por ser el hermano pequeño de Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, pidió disculpas a sus fans.

A través de un comunicado, el artista señaló tenía receta para consumir marihuana con uso medicinal y que la utiliza para aliviar sus problemas de ansiedad.

La imagen de su ficha policial, con ojeras, despeinado y con un rostro irreconocible, ha asombrado a todos.

Según su versión, los policías lo agredieron y un vídeo del momento demuestra que no se encontraba en un vehículo en movimiento.

Aaron Carter was arrested in Georgia for a DUI https://t.co/3sBb0ZHASu pic.twitter.com/5kChZHBYeP

— BuzzFeed (@BuzzFeed) 16 de julio de 2017