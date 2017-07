Stephanie Zelaya: “Quiero consolidarme alrededor de Latinoamérica como artista pop”

La guatemalteca Stephanie Zelaya lanzó recientemente el sencillo “Bastaba una mirada”, el cual es el primero en desprenderse de su próxima producción discográfica.

Previo a promocionar su canción de forma internacional, la cantautora visitó Publinews para contarnos de su nueva etapa musical.

Hace casi un año que lanzaste tu último sencillo.

Me quería tomar un tiempo para desarrollar el sonido que tenía en mi imaginación. Pasamos escuchando mucha música en el estudio para tratar de encontrar esa fusión que mantuviera el calor latino, pero mezclarlo con el pop anglosajón.

¿En qué te inspiraste para escribir “Bastaba una mirada”?

Yo soy mucho de fijarme en las miradas, como dicen, los ojos son el reflejo del alma. Creo que con una mirada, muchas veces, no tenes que decir nada. No solo puede ser con la pareja, puede pasar con la familia, amigos y hasta con un extraño, que hay una conexión visual bien fuerte aunque no se hablen. Es algo que nunca vas a olvidar.

¿Por qué decidiste compartirla en Facebook sin haberla producido?

Esta canción no formaba parte de esta dinámica. A finales del año pasado, surgió durante una noche que estaba tocando la guitarra. Al día siguiente amanecí con la melodía en la cabeza, espontáneamente hice un video casero y subí la canción a Facebook. Para mi sorpresa, la canción se viralizó, la gente la compartió, no me la dejaban de pedir y en un mes llegamos a casi 2 millones de reproducciones.

A principios de año decidí producir la canción y que esta fuera con la que diera a conocer este nuevo sonido, mi nueva faceta.

¿Cuál fue el éxito de esta canción sin estar producida en un estudio?

Lo que creo que ayudó a viralizarla y llegar a países donde nunca he promocionado mi música es porque la gente se relacionó con el concepto de que “basta una mirada”. Recibía comentarios relacionados a la letra de la canción, pude ver cómo las personas hicieron de la letra de la canción a sus propias vidas.

https://www.youtube.com/watch?v=vM2-V79rmi0&feature=youtu.be

¿Cómo definirías tu nuevo ritmo musical?

Es pop en español. En lo latino hay mucha balada y urbano, pero encontré esos elementos del pop que se pueden escuchar en inglés, pero que en español no hay casi nada. Me decidí a probarlo y experimentarlo, así nació la idea de poder traer algo que la gente disfruta escuchando en inglés al español.

Cuéntanos del video oficial

Fue uno de los videos que más disfruté hacer. Se filmó en diferentes locaciones de Los Ángeles, desde la playa de Malibú hasta escalar 40 minutos para estar en la cima de una montaña; y la noche cerca de Hollywood, en Melrose.

El director chileno Sergio Allard quiso enfatizar que una mirada te pone a ilusionar o te hace recordar algo, no importa de quién sea.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estamos trabajando en el segundo disco, el concepto musical sigue esta línea del pop, con esto quería presentar lo que viene. Hay canciones más lentas y más rítmicas, pero siempre con la misma esencia. Vienen cosas muy grandes, bastantes proyectos que se están terminando de consolidar y algunas posibles colaboraciones.

¿Cómo definirías esta nueva etapa?

Es una etapa que viene con muchísima fuerza y buscaré consolidarme alrededor de Latinoamérica como artista pop. Me tiene muy emocionada porque creo que dejo atrás mi primer disco, el que me introdujo a todo este mundo, para venir a dar ese segundo paso como artista.