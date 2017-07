Kim Kardashian sorprende con un traje de "plástico" transparente

Para nadie es desconocido que la estrella del reality “Keeping Up With The Kardashian”, Kim Kardashian, explota al máximo sus curvas.

Pero en esta última ocasión, impresionó hasta al más escéptico.

La celebridad salió por la noche a cenar sushi en Calabasas, Califronia, y lo hizo sin dejar nada en la imaginación.

Kim out in LA last night 😍 #northwest #kimkardashianwest A post shared by NORTH WEST (@noriwestsource) on Jul 14, 2017 at 10:01am PDT

La mujer utilizó un bikini color nude, una prenda completamente transparente con la que dejó al descubierto sus pechos, y una gabardina.

Las imágenes causaron revuelo de inmediato en las redes sociales, ya que la famosa tiene tantos seguidores como detractores.

07/13/2017 – Kim when getting sushi Calabasas, California A post shared by KARDASHIAN & JENNER (@kardashjenner_new) on Jul 14, 2017 at 8:59am PDT

Polémica por retoques

A finales de abril, Kardashian fue fotografiada durante sus vacaciones en México y las imágenes se volvieron virales tras mostrar su derrière con celulitis.

La famosa usó una tanga que dejó al descubierto el aspecto real de sus curvas.

“Yo vi las horribles fotos cuando estaba en el viaje a México y la gente las edito y las alteraron para que se viera aún peor”.

“Definitivamente no estaba en mi mejor forma. No había hecho ejercicio en 12 semanas y me habían operado dos veces el útero. Lo mostramos en el reality. No estaba feliz conmigo misma y después aparecieron estas fotos retocadas“, añadió.