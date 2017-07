Protagonista de “The Big Bang Theory” anuncia su embarazo con un emotivo mensaje

Una de las actrices que se ganó el corazón de los seguidores de “The Big Bang Theory” es Melissa Rauch. En la serie, su personaje de Bernadette se rehusaba a ser mamá y, cuando finalmente quedó embarazada, tuvo varios altibajos como futura madre.

Ahora, en una entrevista con la revista Glamour, la estrella de televisión dio a conocer que espera su primer hijo con su esposo Winston Beigel.

A pesar de su gran felicidad, Rauch recordó con un emotivo mensaje el camino que recorrió después de haber perdido un bebé.

“Fue una de las penas más profundas que he sentido en mi vida. Desató una depresión que se quedó en mí. La imagen de nuestro bebe en el monitor del ultrasonido, sin movimiento, sin latido, después que habíamos visto ese mismo corazón sano y parpadeante solo dos semanas antes nos cegó completamente y todavía me acosa hasta hoy”, señaló.

Una luz de esperanza

A sus 37 años de edad, la actriz de “The Big Bang Theory” compartió su dolorosa experiencia, pero con un lindo mensaje para las mujeres que han pasado o pasarán lo mismo que ella:

“Todo lo que sé es que esta experiencia me ha cambiado para siempre. Sé que me ha hecho apreciar cada momento de mi embarazo actual, y espero que me haga una madre mejor cuando finalmente pueda tener en mis brazos al bebé que ya llevo en mi corazón. Así que, para todas las mujeres que están lidiando con problemas de fertilidad, que hayan sufrido un aborto o que estén pasando por ese dolor ahora mismo, dejadme enviaros un mensaje: No estáis solas. Y es perfectamente normal que no estén bien ahora mismo“.



