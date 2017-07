Blac Chyna rompió el silencio después de que Rob Kardashian publicara fotos íntimas de ella

Después de que la semana pasada Rob Kardashian publicara en sus redes sociales las pruebas de que Blac Chyna le había sido infiel, la modelo hizo su primera aparición pública.

La exstripper asistió al programa “Good Morning America” junto a su abogada para dar una entrevista y hablar de sus sentimientos a pesar del drama.

“Estaba destrozada, por supuesto. No me podía creer que alguien pudiese publicar esas fotos mías. Pensé ‘Oh, de acuerdo’. Es una persona en la que confiaba. Me sentía cómoda enviándole esas fotos e incluso hablando de ciertos temas. Simplemente me siento traicionada”, dijo Chyna.