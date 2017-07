Ella es Adriana Amiel, la mujer que le "robó" el novio a Laura Bozzo

Laura Bozzo confirmó por medio de Twitter que fue engañada por su pareja durante 17 años, el argentino Cristian Zuárez.

Fue el periodista Beto Ortiz quien le reveló a la conductora que Zuárez tenía otra pareja desde hace dos años en Miami, Estados Unidos.

Por medio de su red social, la peruana dio a conocer que daba por terminada su relación.

Informó que mi relación con cristian termino de manera definitiva,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema🤗 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 7 de julio de 2017

Además, añadió que no estaba dispuesta a hablar mal de él ni a dar declaraciones a la prensa.

No voy a contestar a la prensa basura no quiero hablar más del tema decidí terminar con Cristian,no hablaré NUNCA MÁS 🙌 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 8 de julio de 2017

¿Quién fue la manzana en discordia?

Se trata de Adriana Amiel, una mujer argentina de 50 años que reside en esa ciudad estadounidense, país al que Laura tiene prohibido ingresar desde 2016.

La famosa causó revuelo en Twitter al cuestionar a sus seguidores cómo se debe llamar a la “mujer que se mete con un hombre comprometido”, tuit que borró.



Como si fuera poco, la presentadora se desahogó y se atrevió a publicar una imagen de la amante de Cristian.

La imagen no le agradó a su ex, quien molestó respondió por medio de su cuenta de Instagram y luego lo eliminó.