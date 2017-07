Con 19 años, la hija de Paul Walker muestra su lado sexy

Uno de los legados más grandes que dejó el actor norteamericano fue a su hija, Meadow Walker, quien al parecer heredó el talento y lo atractivo de su padre.

Paul Walker, más conocido por su papel en la saga de velocidad “Rápido y Furioso” conmocionó al mundo entero luego de fallecer en un accidente de tránsito, en 2013.

Lee también: Filtran mail revelando un detalle que pudo salvar la vida de Paul Walker

Tras ese trágico momento, Meadow, dedicó unas palabras a su padre, carta que se hizo viral en aquel momento:

“Cuando era pequeña me enseñaste a andar, me enseñaste a sonreír y me enseñaste a no rendirme nunca. Lo amaba incluso antes de saber lo que era el amor. Era mi héroe. ¡Mi héroe real! ¡Siempre estará en mi corazón! Se me llenan los ojos de lágrimas al escribir esto. Te has ido, ¡pero no te olvidamos! D.E.P. papá”., escribió Meadow.

Actualmente, Meadow tiene 19 años y es una joven muy hermosa, heredera de los ojos y la sonrisa de su padre.

Y, aunque suele no tener muchas apariciones en público ni en las redes sociales, enloquece a sus amigos y seguidores, incluso del actor, por su físico.

before I fell on my face A post shared by Meadow Walker (@meadowwalker) on Dec 26, 2015 at 7:06pm PST

En espera del juicio

En marzo recién pasado el sitio TMZ publicó que los abogados de la hija del actor presentaron como prueba contra Porsche un correo electrónico del año 2006.

En el mail, uno de los empleados de la firma indicó:

“Unos 200 de los mil 280 Porsche Carrera GT que se había producido había sido ‘siniestro total’ en los primeros 2 años que se vendieron, entre 2003 y 2006”.

Sin embargo, lejos de preocuparle, para el empleado esto supone “una gran noticia para los propietarios restantes” porque al haber menos unidades “aumenta el precio de los GT que quedan”.