Tras anunciar su tercer divorcio, Cristian Castro reaparece rodeado de hombres en una controversial foto

A tan solo 28 días de haberse casado, Cristian Castro se separará de su tercera esposa, Carol Victoria.

Sin embargo, el “Gallito feliz” reapareció en las redes sociales rodeado de varios hombres.

En una cuenta no oficial de Instagram, hay fotos recientes del hijo de Verónica Castro junto a algunos amigos.

Sin camisa y mojados, en lo que parece ser un sauna, todos aparecen sonriendo a la cámara. La publicación lleva la descripción “You Snooze You Lose” (Si te duermes, pierdes).

You Snooze You Lose A post shared by Cristian Castro (@mr.castrou) on Jul 2, 2017 at 6:55pm PDT

Esta fotografía revivió las especulaciones de la orientación sexual de Cristian, las cuales señalan que el cantante tiene cierta preferencia por los hombres.

Algunos comentarios que se pueden leer al respecto son: “Ahí está tu felicidad….en los hombres”, “Mucho cuidado con el jabón! Jeje…”, “Como pez en el agua!”, “Podrías estar rodeado de mujeres , la peor foto!!” y “Ya sal del closet!”.

Mientras que en otra reciente fotografía de esa misma cuenta no oficial se puede ver a Castro en el estudio de grabación trabajando en su nuevo proyecto junto a otro grupo de amigos.

Un disco más pronto!!! 💿 A post shared by Cristian Castro (@mr.castrou) on Jul 4, 2017 at 11:01pm PDT

Se separan durante la luna de miel

“Estoy consternado, preocupado“, reveló el cantante en una entrevista con El Diario de Mariana. “No es un chiste, no es un juego. Está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de pronto no sale que nos podamos llevar bien“, confesó Castro.

“Es que no nos conocemos bien. No nos dimos tiempo para eso. Esa es la versión real. Y por eso hubo malos entendidos y malos humores de ambos que no estaban previstos”, dijo al referirse a la razón de su separación.

A decir del intérprete de “Vuélveme a querer”, la pareja se distanció durante su luna de miel.

“Fue en la luna de miel, por así decirlo. Rompimos 28 días después de casarnos. Una vergüenza. Me avergüenza, pero así se va a presentar el destino… Yo cumplí y traté de estar bien. Y ella también. Pero no se pudo“, añadió.