Seim: “Uno de mis grandes sueños es ganar un Grammy”

Recientemente, el guatemalteco “Seim” lanzó el video oficial de su tercer sencillo “Tenemos algo”, donde destacó algunos lugares turísticos del país.

Samuel Morales, hijo del presidente Jimmy Morales, visitó Publinews para hablar de su propuesta musical.

¿Siempre te atrajo la música?

Inicié a los 13 años tocando guitarra en el colegio. Me gustó tanto que un año después, para Navidad, me regalaron un teclado y pasé toda la noche aprendiendo. Desde entonces, he estudiado un poco de canto, guitarra y piano. Y aprendí mucho sobre producción viendo tutoriales en YouTube.

¿Desde cuándo te dedicas profesionalmente a la música?

Hace cinco años empecé a armar mi estudio de grabación, muy sencillo, pero compré mi equipo de grabación poco a poco. Este proyecto lleva casi 3 años y hasta ahorita salieron los temas musicales.

¿Cuál es el significado de tu nombre artístico?

Yo quería involucrar mis iniciales (Samuel Alfredo Morales), algo fácil de recordar y corto. Una de las ideas era crear un nombre en inglés y se me ocurrió pronunciar la “A” como “ei”, y ponerle la “S” de Samuel al inicio y la “M” de morales al final. Lo adapté al idioma para que se pueda leer bien y quedó como “Seim”.

¿Por qué te inclinaste hacia el reggaetón?

Yo empecé haciendo baladas, pero cuando quise producir algo para mi amigo Ben Carrillo, él estaba haciendo reggaetón. Así que inicié en este género y me sentí muy bien. Gracias a él me sentí cómodo cantándolo y me identifiqué con la música latina.

“A gran escala, quiero ganar un Grammy, o varios. Cuando gane el primero voy a estar cumpliendo uno de los sueños que tengo. Quiero que la gente me conozca como un artista nuevo, con una propuesta musical fresca”.

Cuéntanos de tu tercer sencillo “Tenemos algo”

Es la primera canción que terminé como tal: se mezcló, masterizó y se grabó profesionalmente. La hice hace un año junto a Piva y desde que la escuché me enamoré y decidí que sería la primera con la que lanzaría un videoclip.

¿Por qué elegiste paisajes de Guatemala para tu primer video?

Me encantan, hay muchos lugares para explotar la belleza de nuestro país. Al principio quería grabar en Tikal, pero se me dificultaron los permisos y el presupuesto. Entonces nos fuimos a Semuc Champey y Mixco Viejo.

Desde que inicié tengo la idea de hacer todos los videos con paisajes de Guatemala, quizás los guatemaltecos sí conozcan estos lugares, pero afuera del país casi nadie los ha visto.

¿Qué próximos proyectos tienes?

En mi repertorio tengo hasta 15 canciones guardadas, listas para pulirlas y sacarlas. Tengo planes de colaboraciones internacionales con Buxxi, J Álvarez y, primero Dios, con CNCO terminando el 2018; además de mis canciones como solista. Estoy planificando lanzar 8 temas y empezando el 2019 estaría sacando un EP de hasta cinco canciones.