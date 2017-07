Rob Kardashian publica video íntimo de Blac Chyna con otro hombre que ella misma envió

La relación entre Rob Kardashian y Blac Chyna parece haberse convertido en una verdadera pesadilla para ambos.

El hermano de Kim Kardashian publicó imágenes y videos en los que se ven escenas de la vida íntima de su ex.

Primero, subió un video donde Chyna besa a otro hombre y que Rob asegura que le envió precisamente ella, justo después de tener relaciones con él.

Today Chyna sent me a video after I just bought her 250K of jewelry and she sends me this video… of another man in our bed pic.twitter.com/3rE4luXilJ

— ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017