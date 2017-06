Kim Kardashian rompe el silencio y habla de las fotos que muestran celulitis en su derrière

A finales de abril, Kim Kardashian fue fotografiada durante sus vacaciones en México y las imágenes se volvieron virales tras mostrar su derrière con celulitis.

La socialité usó una tanga que dejó al descubierto el aspecto real de sus curvas, las cuales causaron polémica en las redes sociales.

Kim FUCKING Kardashian West 😍🔥 #kimkardashian – KKW in Mexico this weekend 🔥🔥 A post shared by Kim Kardashian West ✨ (@the.wests) on Apr 24, 2017 at 8:35am PDT

Y casi dos meses después, la estrella de televisión rompió el silencio y finalmente dio su versión de la historia.

En entrevista con el programa “The View”, la hermana de Khloé y Kourtney dijo:

“Yo vi las horribles fotos cuando estaba en el viaje a México y la gente las edito y las alteraron para que se viera aún peor”.

“Definitivamente no estaba en mi mejor forma. No había hecho ejercicio en 12 semanas y me habían operado dos veces el útero. Lo mostramos en el reality. No estaba feliz conmigo misma y después aparecieron estas fotos retocadas de la peor de las maneras así que pensé, ‘ok, voy a ponerlo todo en su sitio’ y comencé a trabajar con una culturista“, añadió.

Perdió 100 mil seguidores

Kim es una de las personalidades más populares de las redes sociales. Siempre se preocupa por dar una imagen sexy donde sus curvas son casi perfectas.

Pero las últimas fotos que revelan la celulitis que tiene en su trasero, dejaron a la luz que esta perfección es más bien una mentira.

Estas fotografías hicieron que la empresaria perdiera aproximadamente 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Las críticas y burlas se vieron reflejadas casi al instante y miles de usuarios dejaron de seguir a la Kardashian.