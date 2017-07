Tras ser señalado de una supuesta cirugía, J Balvin confiesa por qué su rostro luce más joven

Desde que J Balvin lanzó su reciente sencillo “Mi Gente”, han aumentado los rumores sobre una posible operación en su rostro para lucir más joven.

A sus 32 años de edad, el artista es señalado de haber recurrido al quirófano para quitarse unos años de encima.

Sin embargo, el colombiano ha utilizado sus redes sociales para aclarar el tema. Haciendo uso de las Historias de Instagram, J Balvin confesó estar molesto por los rumores:

“Entonces ya están diciendo que me hice algo en la cara. Ya están muy locos con esos tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara, con cremitas, he bajado de peso, y me veo más baby”.