Guatemalteco aparece en Caso Cerrado y demanda porque lo hacen vestirse como Ken

Seguramente has escuchado acerca de Caso Cerrado, el programa de televisión de la cadena Telemundo. La doctora Ana María Polo es una de las presentadoras más queridas en Estados Unidos y Latinoamérica.

El show consiste en una audiencia en la que el demandante presenta su querella ante la jueza, la doctora Polo, quien escucha el caso y luego toma una decisión al respecto. Esta vez, uno de los capítulos presenta la historia de Antonio, un guatemalteco que viajó a Estados Unidos para trabajar para Bryan.

El joven afirma que lo han obligado a hacer cosas que no estaban estipuladas en su contrato de trabajo, una de ellas: vestirse como Ken.

Antonio le pide a la doctora Polo que le ayude a cancelar un contrato de trabajo que tiene con Bryan, el demandado. El joven asegura que lo han obligado a hacer cosas que no están estipuladas en el arreglo que habían hecho.

Aunque le aseguraron que su empleo consistiría en hacer trabajos en la casa, su jefe le compró ropa, lo maquilló y lo utilizó como a un muñeco.

“Yo vengo de Guatemala. Bryan puso un anuncio en las páginas amarillas diciendo que buscaba alguien que lo ayudara en la casa. Tuvimos una entrevista en Skype y se miraba que era una buena persona. Me trajo a Estados Unidos con una visa de trabajo y la primera semana estuvo suave. Luego empezó a comprarme ropa y me pareció muy extraño”, explica Antonio.

Según el demandante, su trabajo consistía en limpiar la casa, pero luego su jefe le dice que debe vestirse como Ken (la pareja de Barbie). Le presenta a su esposa, una mujer que parece una muñeca y lo obliga a tener relaciones sexuales con ella.

“Todo se puso raro cuando me presentó a su esposa. La mujer se mira como una muñeca, camina como muñeca y se viste como muñeca. Yo estaba sorprendido. Bryan me dijo que me tengo que vestir como Ken y tengo que tener relaciones sexuales con su esposa”, agrega.