El hijo de Arnold Schwarzenegger con una guatemalteca muestra su atlética figura

Al parecer, el hijo de Arnold Schwarzenegger aprendió muy bien de su famoso papá el ejercitarse para tener una atlética figura.

Gracias a un entrenamiento en el gimnasio y fuera de este, Joseph Baena ha conseguido tener un cuerpo muy parecido al del actor.

El joven fue captado cuando terminaba una sesión de entrenamiento el viernes pasado en las playas de Malibú.

Tanto Joseph como sus compañeros se quitaron las camisetas para mostrar sus músculos.

On TMZ: Arnold Schwarzenegger’s Son, Joseph Baena, Goes on Shirtless Beach Jog with His Bros https://t.co/QkMptb7uBV pic.twitter.com/4yQKVnT1gd

— What’s Cool (@WhatsCool) 24 de junio de 2017