Montserrat Oliver y su novia comparten una foto juntas en topless

Desde que dieron a conocer su relación Montserrat Oliver y Yaya Kosikova no dejan de presumir en las redes sociales lo enamoradas que están.

La presentadora mexicana y la modelo eslovaca elevaron la temperatura al compartir imágenes parecidas en sus cuentas de Instagram.

La pareja dio una dieron una candente demostración de lo increíble que se llevan.

Ambas publicaron una imagen donde las dos aparecen sentadas en la arena a la orilla del mar y sin la parte superior de sus bikinis.

“Thankful for the past and exited for the future…💙” escribió la conductora de “Mojoe”.