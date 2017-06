Jennifer López es criticada en Instagram porque habría utilizado Photoshop

Jennifer Lopez ha sido víctima de críticas en su cuenta oficial de Instagram, luego de que publicara una selfie en lo que parece ser su baño y en la que muestra su musculoso vientre.

La boricua acompañó su fotografía con la expresión “Ayyyyy…”, portando gafas oscuras y ropa deportiva.

Sin embargo, sus fieles seguidores se percataron que en la parte izquierda del abdomen de JLO había una mancha inusual que, prácticamente, se veía como un orificio en su cuerpo.

Los comentarios inmediatamente comenzaron a indicar que la diva del Bronx habría utilizado la ayuda de Photoshop de alguna forma para retocar su fotografía, pero se le habría pasado la mano en esa parte del abdomen.

Pero otros, comentaron que eso no era más que una simple mancha en el espejo y que no, definitivamente no, habría retocado su foto la talentosa cantante.

Ayyyyy… 😂 A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jun 22, 2017 at 10:01am PDT

¿Qué opinas tú?