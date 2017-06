Pedro Cuevas: “Ser firmado por una disquera es el sueño de todo cantante y se me cumplió”

YA DISPONIBLE!! #HASTAVOLVERMELOCO 💥💥😜 En todas las plataformas musicales como #itunes #spotify #deezer, etc. escúchenla y compártanla. Saludos y bendiciones feliz finde!

A post shared by PEDRO CUEVAS (@pedrocuevasgt) on Jun 9, 2017 at 11:15am PDT