Josh Peck revela la triste razón por la que no invitó a Drake Bell a su boda

Después de que el mismo Drake Bell quedara impactado por no haber sido invitado a la boda de su excompañero Josh Peck, sale a la luz la verdad detrás de esta pelea.

Por la gran química que tuvieron en la serie “Drake & Josh”, los fanáticos pensaron que los actores eran muy amigos en la realidad.

A post shared by Josh Peck (@shuapeck) on Jun 19, 2017 at 12:04pm PDT

Y después de que la boda con Paige O’Brien quedó opacada por el escándalo, el mismo Peck quiso aclarar lo que sucedió.

En entrevista con el programa “Allegedly with Theo Von & Mathew Cole Weiss” el actor dio a entender por qué ya no son amigos:

“Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo ‘¿Dónde está Drake?’. Desearía tener una mejor respuesta, pero: ¿está en casa probablemente? No lo sé”, dijo de forma tajante.

Aunque no indicó si invitó o no a su excompañero, esto dejó entrever que los actores tienen vidas separadas y que cada quien tomó su camino desde que finalizó la serie “Drake & Josh”.

via GIPHY

El drama se apoderó de las redes sociales el fin de semana luego de que una de las amistades más emblemáticas de la televisión llegara, aparentemente, a su final.

Tras enterarse de la boda de Josh, Bell manifestó su decepción en las redes sociales, publicando una serie de desconsoladores tuits (que posteriormente borró) en los que se despedía de su otrora gran amigo.

“Cuando no eres invitado a la boda, el mensaje es claro”, escribió Drake en uno de los mensajes. “Los verdaderos colores han salido hoy. El mensaje es fuerte y claro. Los lazos han sido oficialmente cortados”. Te extrañaré, hermano”, publicó el también cantante.

Josh Peck got married yesterday and Drake Bell just tweeted this 😭 my favorite childhood tv show brothers pic.twitter.com/Xqq0AoLuOD

— Amber Leeann Secrest (@AmbySecrest) June 18, 2017